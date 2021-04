Francella, Maru Botana y periodistas militantes: caras del spot de Juntos por el Cambio por las clases presenciales

Juntos por el Cambio sigue en campaña contra la medida y salió a la cancha con un polémico video en que usa famosos y mediáticos

Estamos poniendo en juego el futuro de nuestro país. #SinClasesNoHayArgentina pic.twitter.com/oCWf1zyR3c — Cristian Ritondo (@cristianritondo) April 20, 2021

En el marco del caballo de batalla que encontró por la suspensión de las clases presenciales durante dos semanas decidida por el Gobierno nacional para el AMBA con el objetivo de mitigar el exponencial aumento de casos de coronavirus con hospitales colmados,Con el hashtag #SinClasesNoHayArgentina, el propio, titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, aseguró que se está "poniendo en juego el futuro del país" y compartió un video en el que personajes como el actor, mezclan consignas vinculadas a la postura del macrismo.Pese a que las clases no se suspendieron sino que pasaron a la virtualidad por 14 días, en el arranque, Botana asegura que "sin clases no hay mujeres emprendedoras". En el medio, la militante Oliván sostiene que ante esa situación "no hay periodismo". Al final, Francella, que en las últimas horas fue acusado por su ex compañerade hacerla echar de Casados con Hijos llamándola "feminazi", afirma que "sin educación no hay futuro". De fondo, el himno nacional y la proclama #SinClasesNoHayArgentina.