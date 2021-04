Soledad Acuña desestimó la carta que envió el Gobierno nacional a los colegios privados: "No tiene mas que un llamado de atención"

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, desestimó este miércoles la carta que envió el Gobierno nacional a los colegios privados para que cumplan el Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) 241 que dispuso la suspensión de la clases presenciales.

"La nota no tiene mas que un llamado de atención sobre las escuelas", señaló la funcionaria en diálogo con Radio con Vos.Mientras se aguarda por el tratamiento de laal amparo que presentó la administración decontra la normativa de la, Acuña anticipó que de resultar contraria,"En caso de que la Corte disponga que tenemos que hacer cumplimiento a esa medida del decreto, nosotros vamos a acatar la norma", puntualizó la ministra, quien además enfatizó en que no están, al ser consultada por el fallo del juez federal en loque anuló la cautelar que posibilitó la apertura de los establecimientos., insitió.Además, la titular de la cartera educativa porteña anticipó que en los próximos días mantendrá un encuentro con su par de Nación,Hay muchos temas sobre los que tenemos que seguir dialogando, tenemos que buscar maneras de ponernos de acuerdo", amplió.En otro tramo de la entrevista, la funcionaria reconoció no está descartada la posibilidad de suspender las clases presenciales, sino quepara hacerlo., fustigó.