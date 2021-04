Causa FMI: pidieron ampliar la imputación contra Macri

La situación judicial del ex presidente Mauricio Macri puede complicarse por la amplitud que está tomando la causa FMI. A la figura de Mauricio Macri se le agregan varios funcionarios de su gobierno que fueron imputados por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" en el acuerdo con el FMI.Las supuestas irregularidades en los procedimientos del acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la toma de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares son el eje de discusión. En este marco, Picardi pidió investigar una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Félix Crous, basada en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación.Cabe recalcar que la denuncia alcanza además al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los ex titulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.