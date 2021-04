El Presidente convocó a la oposición a "trabajar juntos" de cara a la segunda ola de contagios de coronavirus

El presidente Alberto Fernández convocó este lunes a la oposición a "trabajar juntos" para hacer frente a la segunda ola de contagios de coronavirus.

🎙”Todos queremos vivir en una Argentina en paz y en tiempos difíciles como el que nos toca vivir hoy, debemos reflexionar un segundo cuánto vale la vida. Es lo más valioso que tenemos”. El presidente @alferdez en el acto de lanzamiento del Plan Paradas Seguras. pic.twitter.com/xkETFn64FK — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 26, 2021

"Ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida y la salud de los argentinos y argentinas, por eso tenemos que trabajar juntos, olvidando diferencias y haciendo el esfuerzo", enfatizó el mandatario durante el lanzamiento del programa Paradas Seguras que encabezó en la localidad bonaerense de Merlo.El encuentro que estuvo demarcado por el homenaje al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien falleció este viernes tras protagonizar un accidente automovilístico en la ruta nacional 7, Fernández remarcó que "los problemas no se resuelven haciendo política en este contexto"."El Estado no puede darse el lujo de decirle a un argentino 'no te podemos atender'" porque no hay camas, ni tampoco exigir tanto a "médicos, terapistas, enfermeros, camilleros" que atienden a los enfermos. Los problemas no se resuelven haciendo política en este contexto", insistió el Jefe de Estado.Al momento de rememorar el paso de Meoni frente a la cartera nacional, el Presidente que "Mario era un bonaerense que amaba a su provincia y vivía obsesionado con el problema de la inseguridad", y así "construyó esta idea de llevar adelante 4000 paradas seguras para pasajeros y pasajeras".“Si nos cuidamos todos, nos podemos salvar todos y ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la salud. Si una enseñanza nos deja Mario hoy, es cuánto vale la vida”, concluyó.El diputado y presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recordó al ministro de Transporte, como una persona abocada al "diálogo", "valiente" y "audaz" que reflejó en su trabajo "el espíritu de coalición que hoy gobierna Argentina"."Me toca despedir al Mario Meoni ministro, que generó que todos los que están acá de su equipo, viniendo de lugares distintos trabajaran al lado de él, y él no les preguntaba de dónde venía sino que les contaba adónde iban", detalló el legislador.En lo que fue su primera aparición pública tras el accidente en el que perdió la vida Mario Meoni, Massa lo recordó "como papá" y "como marido", el que dejó en sus hijos mellizos el legado de "seguir adelante" aún ante la pena que representa su fallecimiento, y que todos los viernes al llegar a su casa en Junín "miraba lo que faltaba para ir al otro día al supermercado a hacer las compras para que en la semana tengan todo".