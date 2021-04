Repudio absoluto: Tras los dichos de Bullrich sobre Malvinas, se expresaron los veteranos de guerra

Luego de que laemprendiera una campaña mediática con la pandemia del coronavirus, y en ese marco, bajo un intento de cuestionar al Gobierno nacional por no haber logrado aún cerrar un acuerdo con Pfizer por vacunas, se atreviera a decir en LN+ que el Presidente debióal laboratorio estadounidense, la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina expresó su

“Es parte de una política de desidia y entrega de nuestra Soberanía que se puso de manifiesto”

“Le podríamos haber dado las Islas Malvinas a Pfizer”



Vía @nicolasmunafo pic.twitter.com/8K68bfuyTG — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) April 27, 2021

Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 28, 2021

A través de un comunicado de la Federación de Veteranoslos ex combatientes de la guerra por las Islas Malvinas se refirieron a la ex ministra de Seguridad al remarcar:En una entrevista con La Nación +,afirmó queMas tarde, e interpelada por el periodista afín al macrismo, para que diera una aclaración por lo expresado, Bullrich intentó explicar sus dichos quedando aún más expuesta sobre su posición:En respuesta, la agrupación de ex combatientes de Malvinas se mostró firme en su repudio y sostuvieron que, subrayaron en el documento.Sin mostrar arrepentimientose expresó en su Twitter tras las repercusiones y el repudio generalizado a su postura contra la soberanía nacional.