28.04.2021 / En redes sociales

El ex dirigente vidalista que ahora dice que Vidal, Larreta y Scioli "son iguales"

Un ex diputado bonaerense de Cambiemos se manifestó en contra de un impuesto relativo al cobro de sellos de tarjetas de créditos impulsado por CABA. Hoy enfilado en las líneas libertarias de Milei, le recordó a los ex mandatarios bonaerenses que no acompañaron su iniciativa para derogar ese tributo.