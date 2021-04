Encuesta: La mayoría de los bonaerenses acuerdan con las medidas de cuidado pero no se cumplen

La percepción de la mayor parte de la población estudiada se enfoca en la pandemia y frente a esta segunda ola, el 62,6% está mucho más preocupada que en marzo del 2020. Un 27,8% dice que le preocupa "lo mismo" y el 9% restante le quita interés a la enfermedad que se llegó más de 60 mil vidas hasta el momento. A su vez, entre un 38,1% y un 27,8% ve posible el riesgo al contagio y más de un 38% cree que el cuadro puede agravarse mucho más, incluyendo una internación.

Tras el precipitado avance de la Segunda Ola de covid-19 en nuestro país el Gobierno Nacional determinó una serie de restricciones para la circulación buscando evitar que la enfermedad continúe propagándose y colapse el sistema sanitario. Frente a esto, "Proyección Consultores" decidió realizar una encuesta para conocer la opinión pública en la provincia de Buenos Aires, del 22 al 24 de abril, con respecto a las medidas instrumentadas.La investigación tomó como universo de estudio a 959 mayores de 16 años residentes de PBA categorizados según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones, y se basó en las principales preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas entre las que, por supuesto, se destaca el COVID-19.Según el estudio el 32,9% cree que la situación pandémica es la principal problemática que atraviesa actualmente la Argentina. Detrás de ella aparecen la corrupción (14,7), la pobreza (12,5), la inflación (9,5%), la inseguridad (9%), el desempleo (8,4), la salud (4,7) y la educación (3,3), entre otros. Frente a esto se espera que la respuesta del gobierno nacional esté relacionada a la generación de empleo y mejoras salariales (57,2%), avanzar en el plan de vacunación (52,3%), evitar la saturación del sistema sanitario (34,1%), contener la inflación (30,9) e impulsar un plan de seguridad (23,2), entre otras.Con respecto a las medidas asumidas por el Presidente. En tanto, en relación a la provincia de Buenos Aires, más del 56% quiere que el gobernadorsiga por el mismo camino.Teniendo en cuenta que el DNU vencerá el próximo viernes 30 de abril y observando el horizonte,si no bajan los contagios. Un 25,4% cree que debería seguir un mes más y el 8% restante, que deben terminarse.Ely el 44,5%, no. El 6,7% restante, no sabe. Pero, en relación al lapso de tiempo en el que estarían de acuerdo a mantenerse en aislamiento estricto, el 25,3%, ocho semanas; el 17,7%, dos semanas; el 17,2%, una semana; el 21% no está seguro; el 14,4%, ocho semanas y el 4,5% restante, seis semanas.Por último, en relación a lacontra el COVID-19, más del 63% destacó el trabajo realizado hasta el momento. Un 18,7% cree que es "mala" y un 12,8%, "muy mala".. El 21,8% busca vacunar a la población pero también exportarla; el 5,3% mitad y mitad; el 2,1% a exportar para conseguir dinero y el 1,3%, en su totalidad, a la exportación.Finalmente. Mientras que más de un 22% se reparte entre preocupación, angustia, enojo y temor. De todas formas, en casi todos los puntos, la respuesta e imagen es más que positiva para el Gobierno de Alberto Fernández.