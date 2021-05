Vidal crítica con Bullrich: "El límite, se imponen desde la acción, no desde el discurso"

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó la "forma de hacer política" de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al advertir que "la firmeza, la dureza, el límite, se imponen desde la acción, no desde el discurso".

"La firmeza, la dureza, el límite, se imponen desde la acción, no desde el discurso. No porque yo me ponga a insultar al Presidente soy dura", cuestionó la exmandataria bonaerense en diálogo con Infobae.Durante la entrevista publicada este sábado, Vidal desestimó la actitud de la exministra de Seguridad, al considerar que el planteo opositor que encarna "son discursos" y "campaña", pero que en la realidad "las discusiones se dan sobre los problemas de la gente"."Esos son discursos, es campaña, es ver quién insulta más a quién. No creo en esa forma de hacer política", continuó.En esta punto, rechazó que por tomar una postura más conciliadora, "sea un lugar tibio ni débil"."Al Presidente lo votaron los argentinos, igual que al gobernador y al jefe de Gobierno. Si somos democráticos tenemos que entender que ese fue el resultado de la elección", enfatizó.En otro tramo, Vidal reveló que durante la crisis de 2018 que atravezó el gobierno de Mauricio Macri decidió no manifestar sus desacuerdos con las políticas macroeconómicas por riesgo a que afecta la firmeza del mandatario."El gobernador de la provincia de Buenos Aires no es un actor menor en la fortaleza institucional del presidente. Y desde septiembre, incluso antes del 2018 se hablaba del helicóptero, se hablaba de que no se terminaba el mandato. Era en ese contexto que se daba la crisis económica. Yo sentía que mi posición no era indiferente a la fortaleza del presidente y a la fortaleza del gobierno. Prioricé eso", repasó.Finalmente al ser consultada por el lugar que ocupará en las próximas elecciones legislativas, no descartó la posibilidad de encabezar una lista para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO)."No me siento presionada. La verdad es que no me siento presionada. Ésta es una decisión de una candidatura y no creo que ningún argentino deje de dormir para ver si yo soy o no soy candidata", concluyó.