Axel Kicillof respaldó a Basualdo y sostuvo que las tarifas no deberían subir más del 9%

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, opinó hoy sobre el nivel de las tarifas de energía eléctrica durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y recordó que "hubo un incremento cercano al 3.000 por ciento" y "no se mejoró el servicio".Axel se mostró de acuerdo con el incremento del 9% dispuesto por el Gobierno nacional para las tarifas de Edesur y Edenor que rige desde el sábado pasado. ""Durante el macrismo hubo un incremento cercano al 3.000 por ciento de las tarifas eléctricas, lo que generó una ganancia extraordinaria, particularmente en la distribución, con tarifas inmensas, y no se vio una mejora en la calidad del servicio", remarcó el mandatario provincial."Ese incremento tarifario -amplió- se usó para endeudar y fugar. Se cobraba en pesos y se transformaba en dólares y se iba del país. Ese modelo no sirve para nada", sentenció el mandatario bonarense en declaraciones a El Destape. Además dijo que "todo hay que repensarlo en el marco de la segunda ola, y luego ver con las compañías cómo quedan y cómo están".y recordó que a las distribuidoras provinciales les autorizaron incrementos en el orden del 7%.Asimismo, destacó la figura del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien calificó de "excelente funcionario", en medio de la discusión planteada en torno a cuál debería ser el nivel de aumentos tarifarios.El ENRE dispuso, de esta manera, una adecuación del 9% promedio en el AMBA y se aclaró que "de haberse aplicado los criterios tarifarios del Gobierno de Cambiemos, el aumento alcanzaría el 160% promedio", por la acumulación de incrementos no aplicados por el congelamiento vigente desde inicios de 2019.