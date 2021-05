La mitad de los millonarios que no pagaron impuesto a los ricos tienen sus fortunas fuera de la Argentina

"Empezamos a fiscalizar a los contribuyentes que todavía no presentaron las declaraciones juradas. Lo que se ratifica es que la mitad están fuera de Argentina, una parte son activos financieros, no productivos. Existen disponibilidades para pagar el aporte en este momento", clarificó Marcó Del Pont sobre dónde radican los que no pagaron.

Mercedes Marcó Del Pont celebró el alto acatamiento de parte de las fortunas más grandes de la Argentina para pagar el tributo por única vez para morigerar el impacto de la pandemia. De todos modos puntualizó quienes son los que no pagaron y avisó que los tienen identificados aunque su base sean activos financieros en el exterior.Vamos a seguir trabajando ampliar el universo de las personas que tienen que pagar", expresó la titular de AFIP en diálogo con Radio 10.Respecto a quienes no pagaron pero presentaron demandas judiciales explicó queEn los casos que decidieron judicializar sabemos que lleva tiempo pero estamos confiados porque los argumentos son muy débiles, no son plausibles".De esta forma puntualizó que lo que comenzó en Argentina se replicará en otros países producto de la pandemia: "Creo que vamos hacia una discusión global, estas discusiones están repitiendo con características parecidas en Estados Unidos, Europa y otros rincones del planeta".Por otro lado insistió en que desde la AFIPPor último habló sobre la segmentación en las tarifas y puntualizó queque alivie la situación de los que no pueden pagar pero que aquellos que sí pueden pagar, paguen más".