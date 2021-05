Tenía Covid, volvió de Miami con un PCR trucho y ahora se encuentra detenido

Un hombre de 29 años fue detenido este domingo al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza desde Miami con COVID-19 positivo. El hombre a sabiendas de que estaba contagiado adquirió un certificado que aseguraba que no tenía síntomas. La directora de Migraciones Florencia Carignano aseguró que el joven se había ido a Estados Unidos a vacunarse.

Las cámaras térmicas de @Migraciones_AR en Ezeiza detectaron un joven con fiebre proveniente de Miami. Se fue a vacunar, sabía que tenía Covid y ocultó información para intentar ingresar al país. Ahora está detenido y la pena podría ser de hasta 15 años. Seamos responsables! pic.twitter.com/W8nQK5GC1n — Florencia Carignano (@florcarignanook) May 2, 2021

El hombre detenido se llama, es licenciado en Comercio Exterior y según se sospecha, consiguió un certificado que indicaba que no. Con eso, pudo abordar el vuelo deque llegó ayer por la mañana, a las 10.20, desde Estados Unidos.Una vez en suelo argentino,. Allí fue apartado de la fila y comenzó el operativo para confirmar la sospecha. La reglamentación es clara:Asimismo, comenzaron a ponerse en marcha las averiguaciones pertinentes a los datos del pasajero, quien –según se investigó- subió al avión con un certificado que había expedido un profesional de “” en Florida llamadoque decía:No obstante ladetectaron que en su teléfono – a través de la aplicación- tenía un examen anterior. Pertenecía al, también de Florida, que se había hecho el 30 de abril y en donde se aseguraba que el joveny que por tanto al momento de embarcar el vuelo que lo trajo al país el pasajero estaba anoticiado de su diagnóstico positivo por coronavirus.Lo procedente fue la derivación del hombre a un hotel para cumplir el aislamiento obligatorio. Empero, que intervino en el caso, dispuso que Solans Portillo quede detenido allí en el hotel a donde fue remitidoque establece queLa directora de Migracionescomunicó el hecho en un tuit y advirtió sobre las consecuencias que sufrirá el pasajero para desalentar a otros posibles irresponsables:Carignano explicó que apenas se detectó que tenía temperatura el joven admitió que tenía un PCR positivo que no había declarado en su declaración jurada para poder viajar.Tras la detención de Portillo la Dirección Nacional de Migraciones informó que sancionarán a la aerolíneapor haberlo dejado embarcar de forma irregular,, dijo Carignano en una entrevista con Radio 10.Según los dichos de la funcionaria, para subir a un avión hay que llenar una declaración jurada y adjuntar un PCR negativo y American Airlines no le solicitó ese PCR al pasajero:, indicó la titular deBajo el mismo delito fueron encuadrados dos de los primeros hechos más resonantes que se conocieron cuando comenzó la pandemia:Estos dos jóvenes fueron enviados a juicio por haber circulado a pesar de saber que eran sospechosos portadores de la enfermedad. En tanto, el caso del cuadro legal contra