Paritarias 2021: Cómo quedan los salarios con los aumentos confirmados

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil confirmó la suba del 35% en 7 tramos, por lo que el piso base se ubicará en frebero de 2022 en $29.160.

Con la pauta de inflación oficial prevista en 29% de acuerdo a lo reflejado en el Presupuesto 2021, los sindicatos se encaminan a culminar el primer semestre con aumentos por encima de esta línea, sin embargo en la mayoría de las negociaciones se incorporaron períodos de revisión en caso que el Índice de Precios al Consumidor (IPS) sobrepase las actualizaciones.La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) encabezan el listado de incrementos salariales con un 57% para los operarios de bodegas y viñas.El acuerdo establece una actualización hasta febrero de 2022 del 47% remunerativo y del 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas. De marzo a julio, los vitivinícolas recibirán un incremento del 26% (13% remunerativo y 13% no remunerativo); entre agosto a diciembre, la suba remunerativa será del 14% y la carga adicional al 12%; en enero de 2022 un 10% remunerativo y en febrero de 2022 un 10% adicional.Continúan en el ranking los estatales de Neuquén con una suba del 53,09% para 2021. El aumento se pagará 10% en mayo; 5% en julio; 5% en septiembre; 5% en noviembre y del 8,12% en diciembre.En tercera posición se encuentra el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) con un incremento salarial del 23% para los trabajadores de canales de cable y la paritaria anual 2020/2021 totalizó un 44%.En tanto, el gobierno de la provincia de Formosa confirmó la suba del 42% para los empleados estatales, que se cobrará en tres tramos: 20% a partir del 1º de marzo, 12% a partir del 1º de julio y 10% a partir del 1º de septiembre.La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó con la Cámara de la Industria del Plástico (CAIP) un aumento que del 36% y tres sumas fijas no remunerativas de $7.000 cada una, a pagar entre mayo y septiembre.La UOCRA acordó un 35,8% en 4 cuotas remunerativas desde abril, julio, octubre y febrero 2022.La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias de la actividad acordaron un incremento salarial del 35% en tres cuotas: la primera en abril del 15% y las otros dos del 10% en julio y octubre.El Ministerio de Educación y los gremios docentes lograron cerrar un acuerdo del 34,6% que será abonado en tres cuotas: marzo, julio y septiembre.La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina (FOESGRA), cerró un aumento salarial del 34% para 2021 en cuatro cuotas de 8,5%: abril, julio, agosto y octubre.La Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (Foniva) cerró 33% en tres tramos para el CCT N 746/17: 15% (de abril a junio); 9% (julio a septiembre) y 9% (desde octubre a marzo 2022).La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios selló su paritaria en 32% y estableció una revisión en enero 2022, donde se discutirá la diferencia inflacionaria interanual del convenio. El acuerdo rige para el periodo abril 2021- marzo 2022.Los dos gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba y FEB) aceptaron la propuesta del 32% al mes de septiembre por parte de la administración de Axel Kicillof.Suterh acordó un aumento de 32% en cuatro tramos: 7% en abril; 10% en julio; otro 10% en octubre y el 5% en febrero 2022.SGBATOS (AySA) cerró una suba del 32% que empezó a regir desde febrero, con una cláusula de revisión en noviembre.La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) cerró un aumento del 30% no remunerativo sobre los salarios de febrero para los trabajadores de gimnasios a pagar tres cuotas iguales de 10% en marzo, junio y agosto.La Unión Informática (UI) cerró un acuerdo del 30% en tres tramos para todas las categorías: 10% en mayo; 10% en agosto y 10% en noviembre.La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, confirmó un aumento del 30% por nueve meses: 15% entre los meses de abril, mayo y junio, un 7,5% a partir de julio hasta septiembre y 7,5% a partir de octubre hasta diciembre.La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, acordó un aumento escalonado de 29,5%: 8% retroactivo a marzo, 4% en abril, 6% en mayo, 5,5% en julio y 6% en octubre.La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras empresarias del sector acordaron una actualización salarial del 2,1% (correspondiente a 2020) y una mejora del 29% sobre el salario de 2021.La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó la actualización del 28%: 10% en diciembre de 2020, un 8% en febrero y se sumó un 10% en abril.El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP).