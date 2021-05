Cafiero confirmó el envió al Congreso del proyecto de ley de lucha contra la pandemia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó este sábado el envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley que busca establecer parámetros sanitarios de referencia en la toma de medidas contra la pandemia de coronavirus.

"El proyecto para que los gobernadores y el jefe de Estado tengan facultades para tomar medidas de cuidado y de restricciones, va a entrar al Congreso el lunes. Lo estamos terminando y lo va a ver Alberto Fernández antes de viajar", puntualizó el funcionario en diálogo con AM 750.La iniciativa había sido anticipada por el Presidente durante el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287 que instauró el paquete de prohibiciones hasta el próximo 21 de mayo."En los próximos días enviaré un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional", señaló Fernández días atrás.En este sentido, Cafiero remarcó que la herramienta legislativa "ahora la oposición va a tener la posibilidad de proponer medidas""Hasta acá la oposición solo hizo marchas de contagio. Ahora tiene la posibilidad de proponer medidas", amplió.El jefe de Gabinete negó que haya existido una "intención del kirchnerismo de esmerilar" al ministro de Economía, Martín Guzmán, tras la interna que se desató con la fallida salida del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, aunque sí reconoció la existencia de "tensiones"."No hay una intención del kirchnerismo de esmerilar a Guzmán. Siempre hay tensiones en un frente pero lo quieren mostrar en conflicto porque es un Frente exitoso que le ganó a Macri que buscaba la reelección y a Vidal que era presidenciable", acusó Cafiero."Hay que quitar los nombres propios. Se lastimaron entre compañeros y se discutirá y consensuará entre los funcionarios del área, que trabajan temas que son muy complejos. No le hizo bien hacerlo públicamente", continuó.Sobre el aumento en las tarifas de energía, el funcionario explicó: "Se termina haciendo un aumento del 9% y se verá cómo se termina. No es justo que un laburante del segundo cordón pague el mismo aumento que alguien que paga el impuesto a las grandes fortunas".