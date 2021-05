Elecciones 2021: Sigue la interna en Juntos por el Cambio y Carrió cruzó a Bullrich

Luego de que la presidenta del PRO,, haya manifestado públicamente su intensión de presentarse como candidata, la ex diputada nacionalse involucró en la interna dede cara a las eleccionesy se mostró dispuesta a encabezar el partido en un futuro. En este sentidoDe cara a las legislativas de noviembre y al 2023, y luego de que Bullrich haya expresado sus intenciones de presidir el país Elisa Carrió afirmó queAsimismo la ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio se diferenció de otros referentes del PRO y planteó que este año no debería haber elecciones legislativas:, argumentó.Es que esta misma semana algunos legisladores referentes de la oposición se reunieron conpara consensuar la postergación de las elecciones. La definición fue que se llevarían acabo el 12 de septiembre y el 14 de noviembre., indicó Carrió en entrevista con La Nación +. “, disparó la referente de lacontravocera de numerosas marchas anticuarentena.Por último Lilita volvió a marcar distancia con el "" de Cambiemos al referirse a su vínculo con el ex presidente