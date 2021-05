Eduardo Amadeo se mostró en consonancia con el planteo de Martín Guzmán y apuntó contra Federico Basualdo

el ex diputado nacional del PRO y ex embajador de Argentina en Estados Unidos Eduardo Amadeo analizó la dinámica política y económica del gobierno del Frente de Todos en el marco de la segunda ola de coronavirus

Amadeo rechazó los argumentos de que durante su gobierno las empresas energéticas se vieron beneficiadas pese a terminar el 2019 con alzas de casi el 4000 por ciento. “Las empresas energéticas necesitan planta para funcionar e invertir”, justificó Amadeo.

En declaraciones a Política Argentina,Amadeo consideró que. “O sea, tenemos un problema grave que se expresa en la angustia de la gente, preocupada por el empleo y los chicos con la educación. En este problema de la falta de futuro tiene mucho peso la carencia de la existencia de un programa económico que tenga solidez y que pueda servir como una herramienta para que haya inversión. Es vital que tengamos un rumbo claro”, señaló.También se refirió a las rispideces entre el ministro de Economía,, y el subsecretario de Política Energética,, en torno a las tarifas. Amadeo consideró que, sostuvo el ex legislador PRO al remarcar, no obstante, que comparte “absolutamente el planteo de Guzmán respecto del planteo de las tarifas”.disparó.Y explicó:“Si no hay inversión no hay energía ni producción”, insistió el ex diputado PRO al remarcar que le cuesta entender “el argumento progresista de atacar a las empresas”., fustigó.Por último, valoró la afabilidad de algunos congresistas norteamericanos que pidieron que el FMI prorrogue las obligaciones de deuda de Argentina durante la pandemia., aclaró.No obstante, al analizar el dictamen acaecido en la Cámara alta respecto a los destinos de los Derechos Especiales de Giro (DEG), recalcó a los legisladores kirchneristas que “tienen que leer un poco mejor el estatuto del FMI”.subrayó.