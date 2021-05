Coronavirus, vacunación y clases presenciales, las definiciones de Vidal en campaña

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, volvió alzar su perfil de candidata y aseguró este domingo que la gestión del actual mandatario bonaerense "no empezó", criticó el plan de vacunación contra el coronavirus y alertó por las consecuencias en el sistema educativo con la suspensión de las clases presenciales.

"La gestión de Axel Kicillof no empezó, porque prometió en campaña más empleo, estaban preocupados por el hambre que había en la Argentina”, apuntó la líder de Juntos por el Cambio en diálogo con LN+.En otra muestra de su regreso en el terreno político rumbo a las elecciones de medio termino, Vidal señaló que la educación virtual "no contempla" que "el 57 % de los chicos de este país es pobre"."Hay más de un millón de chicos que nunca se conectaron a la computadora ni devolvieron un cuadernillo en las escuelas de su zona; el 57 % de los chicos de este país es pobre. La educación virtual no contempla esto; no contempla que en una casa tal vez hay un solo celular y es del padre o de la madre. No lo digo yo. Lo dice el INDEC”, continuó.Al ser consultada por la campaña de vacunación contra el Covid-19, la exmandataria bonaerense sentenció: “Es responsabilidad del Estado, la principal tarea de quien gobierna es conseguir vacunas y distribuirlas con justicia”.“Pretender que se agradezca un plan social es distorsionar la responsabilidad del Estado. Es lo que el Gobierno tiene que hacer, y lo tiene que hacer en los centros de salud, donde está el personal preparado”, amplió.En el mismo sentido, Vidal aseguró que "el Gobierno no respeta las prioridades que planteó" en el esquema inicial.“El Gobierno no respeta las prioridades que planteó, definidas en una resolución de la ministra (de Salud, Carla) Vizzotti, que dijo quiénes tenían prioridad para vacunarse. Mis padres, al igual que los padres de muchos, todavía no tienen la segunda dosis”, fustigó.Finalmente la líder de Juntos por el Cambio cuestionó el paquete de medidas que aplicó en 2020 la Casa Rosada en el marco de la emergencia sanitaria: “Tuvimos una cuarentena excesiva el año pasado y los propios especialistas del Gobierno lo reconocen. Tenemos las escuelas cerradas hace más de un año. Y no se cumplió el plan de vacunación”.