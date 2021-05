¿Quiénes son los personajes que todavía se niegan a pagar el impuesto a los ricos?

El impuesto extraordinario a las grandes fortunas por única vez sigue exponiendo a un grupo mínimo dentro de otro grupo mínimo que se niega a pagarlo exponiendo así las miserias más que las fortunas. Ahora llegaron dos exfutbolistas, una viuda de un famoso y un ex funcionario bonaerense a reclamar que no se los cobren.Según reveló la periodista Sol Rodríguez Garnica en Data Clave, el que se sumó a las más de 130 personas en reclamar en el fuero Contencioso Administrativo Federal fue el ex futbolista de River, Bayer Leverkusen y la Selección Argentina, Diego Placente. Su presentación recayó en el juzgado de María Alejandra Biotti,El otro exdeportista que se presentó fuepues los datos volcados en su reclamo pueden “afectar” su seguridad.Ademáslo que requirió que se lo declare inconstitucional.La causa de Bassedas ya fue elevada al Estado Nacional, como lo indica la ley 26854 de medidas cautelares, para que emita un informe sobre el tema en cinco días hábiles.En la nota se explica que la estrategia jurídica de las distintas personas que se presentan en el fuero contencioso administrativo federalEn la presentación de Glezer se menciona también que la normativa sancionada por el Congreso Nacional lesiona “la seguridad jurídica”.Otro que también se presentó en Tribunales fue el abogado yEn la misma línea de estrategia, Scarcella sostuvo: “al obligarme, compulsiva, involuntaria e ilegítimamente al pago de este impuesto, me colocan en una situación confiscatoria que afecta de manera exponencial mi capacidad contributiva”.“La afectación del derecho se traduce en forma sustancial en que las normas mencionadas, aplicadas a mi persona, originan un perjuicio nunca antes visto en mi patrimonio, que como se verá, implica un pago en concepto de este impuesto que es incluso superior a la renta que podría haberse obtenido por todo el capital que integra el hecho imponible. Lo que en un idioma de la calle significa, que tengo que vender mi patrimonio para pagar el impuesto”, marcó Scarcella en su escrito.