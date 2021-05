Juez se suma a la ola de rechazos contra Macri: "Yo no hubiese ido a vacunarme afuera"

El diputado nacional por Córdoba e integrante del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Juez, se sumó a la ola de rechazos que despertó el expresidente Mauricio Macri tras revelar que recibió la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson durante su estadía en Estados Unidos.

"Yo no hubiese ido a vacunarme afuera como Macri”, apuntó este martes en diálogo con Radio con Vos.El legislador cordobés señaló además que "hay que estudiar la iniciativa" al ser consultado por el proyecto de ley que presentó el Poder Ejectivo en el Congreso para establecer parámetros de referencia epidemiolígos a la hora de aplicar restricciones por coronavirus."Hay que estudiarlo. Hace 15 meses que estamos con el tema de la pandemia y no ha hecho falta ningún instrumento", advirtió Juez, quien insistó que el Gobierno "administró con errores" la emergencia sanitaria."En lo personal creo que el Gobierno ha administrado con enormes errores la pandemia sobre el crédito que tenía, respeto y consideración", amplió.En la misma línea, el diputado de Juntos por el Cambio advirtió que la "mala administración" también replicó en el arribo de las vacunas contra el coronavirus, y "todavía tienen que dar explicaciones de porqué no compraron otras" e insistió con rechazar la suspensión de las clases presenciales."El Presidente quiere facultades después de 15 meses", concluyó.