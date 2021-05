"Francia está de su lado": Alberto consiguió el apoyo de Emmanuel Macron con el FMI y el Club de París

el presidente Alberto Fernández se reunió en Francia con empresarios y luego con el mandatario de ese país, Emmanuel Macron, con quien compartió una declaración conjunta de la que obtuvo su respado en las negociaciones por la deuda externa heredada con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París

"Deseamos que Argentina lllegue a un acuerdo con el FMI. Francia está a su lado y vamos a estar juntos"

En el marco de su gira por Europa, en el tercer país de destino y el cuarto día de estadía,"Es tu segunda visita a Francia y tenemos una relación particular por la amistad de nuestros países", inició su discurso Macron con Fernández a su lado.En primer lugar, se refirió a la cuestión de la pandemia del coronavirus y la necesidad de distribuir las vacunas más equitativamente en el mundo. "Queremos que haya un tratamiento solidario de la pandemia", dijo el presidente francés. E informó que, agregó, en la antesala a introducirse en los "temas económicos y financieras, como el Club de París y el FMI", que también - dijo - van a dialogar con el mandatario argentino.En ese punto, fue contundente, como ocurrió con los líderes portugués y español, Antonio Costa y Pedro Sánchez, respectivamente., afirmó Macron."Queremos que Argentina tenga una relación constructiva con sus acreedores y Francia estará a su lado", insistió el francés.Acerca de ese mismo tema, Alberto Fernández sostuvo, a su turno:Alberto y Macron también destacaron "el compromiso" de ambos países "en temas internacionales", respecto de las cuestiones de la igualdad de género y las políticas de defensa del medio ambiente., remarcó el líder francés, en una referencia a la legalización del aborto en Argentina.Por su parte, el presidente Fernández también puso en valor esa coincideencia, al señalar que con Macron tienen "miradas comunes, como con el cambio climático y el respecto de la diversidad de género".Macron, además, anticipó que se dialogará acerca "de la situación regional" y destacó la "posición pacificadora" de Fernández "en el tema Venezuela". Y concluyó ese punto: "Tenemos apego a la estabilidad en toda la región""Siempre el presidente se interesó por el continente en un momento muy dificil que nos tocó vivir, fundamentalmente en un momento de la anterior gestión norteamericana", agregó Fernández, en alusión a la particular mirada intervencionista de Donald Trump respecto de ese conflicto."Encontré en Macron un buen amigo con quien comparto mirada y siento que tenemos mucho trabajo. Aún tocó la guitarra que me regalasta la última vez. Siempre hemos abogado por que los acuerdos de París se profundicen", finalizó Alberto.Según trascendidos periodísticos no confirmados oficialmente, Fernández y Martín Guzmán, el ministro de Economía, volverá de Europa con el apoyo casi total de ese bloque para el momento en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vote el acuerdo de Facilidades Extendidas con Argentina. Tras los encuentros y fotos formales, todo parece indicar ese camino.También, según sostienen las mismas versiones, la aplicación de un espacio de tiempo, es decir la suspensión, para que el país pague los USD 2.400 millones que se le deben liquidar en la última semana de mayo al Club de París.De la gira también surgiría el apoyo necesario para la reducción de intereses aplicando, tal como adelantó ayer este diario, un nivel inferior al 2% anual. Lo que no parece avanzar es el margen para el pago a más de 10 años, al menos no este año.