La inflación de abril se ubicó en 4,1%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubicó en 4,1% lo que deja un acumualdo del 17,6% en el primer cuatrimestre de 2021.

Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en su relevamiento mensual. La inflación acumulada en la variable interanual trepó a 46,3%, sin embargo se percibió una leve baja del 0,7 puntos respecto a marzo. (4,8%).La categoría "prendas de vestir y calzado" registraron la mayor suba con 6%, mientras que Transporte continuó con 5,7%. Durante el cuarto mes del año YPF aplicó el segundo incremento de los precios de la nafta, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se fijó un nuevo valor del subte y peajes.En la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%) incidieron principalmente las subas en Leche, productos lácteos y huevos; Aceites, grasas y manteca; Café, té, yerba y cacao; Pan y cereales; y Carnes y derivados. Por otra parte, se observaron alzas más moderadas y bajas en Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres.En tanto, Educación (2,5%), Recreación y cultura (1,5%) y Comunicación (0,5%) fueron las de menor variación en abril, a nivel nacional y en la mayoría de las regiones.El Presupuesto oficial para el ejercicio económico de este 2021 anticipó un IPC del 29%, por lo que en los próximos meses el termómetro de precios no debería superar el 1,4%.Desde Gobierno nacional relanzaron un paquete de medidas anti-inflacionaria: este miércoles entró en vigencia el nuevo acuerdo de precios por los cortes de carne más demandados.Son un total de once opciones que ya están disponibles en las grandes cadenas de supermercados de todo el país como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar. También se habilitó la comercialización de carne en municipios a través de camiones refrigerados por medio de un sistema itinerante.◉ Paleta $485 el kilo,◉ Carne picada a $265,◉ Espinazo a $110,◉ Vacío a $499,◉ Matambre a $549,◉ Falda a $229◉ Tapa de asado a $429.◉ Asado de tira se venderá (con una baja del 10%) a $359◉ La cuadrada o bola de lomo, el roast beef y la carnaza alcanzarán los precios de $515, $409 y $379, respectivamente, que representan un aumento promedio menor al 5%