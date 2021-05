16.05.2021 / Juntos por el Cambio

Carrió criticó a Macri por vacunarse en Miami y le disputa la definición de la estrategia electoral para las legislativas 21

Lilita le pegó a Mauricio y dijo que no es un líder porque no tiene convicciones al haber declarado que no se vacunaría y terminar haciéndolo en Miami. También lo surtió porque "quiere internas todos contra todos" y ella está en búsqueda de la unidad con Larreta y Vidal. También criticó a Pato Bullrich y resaltó que "la desaparición de Durán Barba fue lo mejor que me pasó en la vida".