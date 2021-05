"Si mantenemos el tema precios, podemos ver el proceso electoral con optimismo"

El ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, puntualizó cuáles son los objetivos en que tiene que centrarse el Frente de Todos para encarar el proceso electoral que se realizará a cierres de este año en medio de un contexto inédito para todo el arco político., expresó en declaraciones a Radio 10.En diálogo con Iván Schargrodsky en el Fin de la Metáfora, Larroque destacó su análisis positivo del Gobierno nacional y bonaerense "en un contexto en el que claramente no iba a ser sencillo". Así señaló que. Ahora, si cada propuesta, cada política que tomemos se va a mirar desde el encuadre de una posible diferencia interna, no me parece un buen análisis.continuó.Larroque consideró que el Frente de Todos es una fuera heterógenes que tiene sus debates y que "a medida que vayamos encontrando algún tipo de normalidad, siempre que prime la cordura y la sensatez, vamos a ir en un buen camino"."Cuando se anunciaron las nuevas restricciones el gobernador anunció un plan de ayudas sociales en base a un plan que nosotros le habíamos llegado. A nosotros siempre nos toca pedir más, pero inclusocontinuó sobre las ayudas destinadas en Pandemia."Cada sector de poder tiende a maximizar su poder y a enfocarse en los que lo beneficia, peroPor último recordó que