Lavagna se distancia del Gobierno en medio de acusaciones de apoyo a la reforma del Ministerio Público Fiscal

El exministro de Economía y líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna, acusó al Gobierno de no impulsar "acuerdos previos, extendidos y profundos" en la antesala de la votación en la Cámara de Diputados de la Reforma del Ministerio Público Fiscal.

En cuestiones INSTITUCIONALES -las reglas fundamentales de funcionamiento de los poderes de la República- toda reforma requiere mayorías amplias y acuerdos previos, extendidos y profundos, lo que hoy no ha sido construido. De ellos dependen la estabilidad y calidad democrática. — Roberto Lavagna (@RLavagna) May 17, 2021

Hay votos fe falsos opositores confirmados y hay diputados “dudosos”. Si no dan quórum, el kirchnerismo no puede tratar la reforma judicial — lauraa (@lauritalonso) May 16, 2021

"En cuestiones INSTITUCIONALES -las reglas fundamentales de funcionamiento de los poderes de la República- toda reforma requiere mayorías amplias y acuerdos previos, extendidos y profundos, lo que hoy no ha sido construido. De ellos dependen la estabilidad y calidad democrática", apuntó el excandidato a presidente en redes sociales.Este martes el oficialismo tratará la primera de las iniciativas clave de la semana: la reforma a la Procuración.Con la negativa de Juntos por el Cambio, el interbloque alineado al exministro de Economía aún no define su postura."¿Bali Bucca de Lavagna vota la reforma de la justicia para la impunidad de CfK y su banda? ¿Alma Sapag de Neuquén y Zottos de Salta también? ¿La diputada Camaño también está en duda? ¿Daría quórum? ¿Votaría la reforma de CFK? La escuchamos. Hay votos fe falsos opositores confirmados y hay diputados “dudosos”. Si no dan quórum, el kirchnerismo no puede tratar la reforma judicial", acusó la ex titular de la Oficina Anticorrupción en la era Cambiemos, Laura Alonso.Desde el espacio conducido por el diputado Eduardo Bali Bucca, un total de 11 legisladores mantienen las negociaciones con la Casa Rosada para cerrar un acuerdo.“Nosotros hemos sido claros respecto a nuestra posición sobre la reforma judicial: dijimos que no son tiempos de resolución de los temas judiciales, porque los dos líderes de las fuerzas políticas mayoritarias tienen causas penales; y esto lo sostenemos”, anticipó la diputada Graciela Camaño en diálogo con Radio Mitre.