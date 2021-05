Heller: "Es muy grave" la negativa de JxC a debatir el proyecto de reforma del Ministerio Público

La discusión por el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal se caliente. En este marco, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Carlos Heller, vio con malos ojos la actitud de los diputados macristas de no querer ni siquiera hablar sobre el tema, "Es muy grave la negativa del interbloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) a debatir el proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal” y evaluó que, con esa postura, se "castiga" a la ciudadanía y no al Gobierno."Es muy grave; el sujeto castigado es la ciudadanía, no es el Gobierno", opinó Heller, consultado por Radio De Verdad y consideró que lo resuelto por JxC expresa "una manera de gestionar y actuar en política" y un "chantaje evidente".En las últimas horas, el macrismo residual de la ex coalición gobernante mantuvo una reunión virtual de urgencia para rechazar el proyecto y expresó que ese debate "no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo".