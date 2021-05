Rafecas reiteró el ultimátum para no bajar su candidatura a la Procuración General

El juez Daniel Rafecas reiteró este lunes que declinará de su candidatura a presidir la Procuración General de la Nación si desde el Gobierno nacional continúan impulsando los cambios en la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

“Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, advirtió el magistrado en redes sociales.Refecas desaprueba las modificaciones que elevó la Casa Rosada para reducir la mayoría necesaria del Senado para formalizar su nombramiento, por lo que ya no se necesarían los dos tercios del cuerpo para avanzar."En este año y dos meses transcurridos, ha avanzado un proyecto de ley, tendiente a reformar el Ministerio Público Fiscal. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN y para encarar reformas estructurales a nivel federal”, amplió el juez federal.Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon su rechazo a las alteraciones que se debatirán este martes en la cámara baja al señalar que "no responde a las urgencias de la sociedad" y alertar que "el kirchnerismo quiere borrar a los fiscales independientes, quitarle la libertad a los argentinos y lograr impunidad”.“Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado. Por último, reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, continuó Rafecas.El presidente Alberto Fernández desestimó el condicionamiento del magistrado al señalar que lo que impedía avanzar en el nombramiento "era un problema práctico" y cruzó al bloque opositor por "mpedir nombrar un cargo tan importante como el de Procurador General de la Nación”.