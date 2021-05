Alberto al operador de Macri: "´Pepín`, hablemos en serio: todos saben que usted operaba día y noche"

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, confesó anoche que se quedará en Punta del Este, Uruguay, y que no regresará a la Argentina para cumplir con la indagatoria prevista para el 17 de junio en el marco de la causa en la que se investiga la persecución al Grupo Indalo de parte de la "mesa judicial M"

"´Pepín` Simón, hablemos en serio. Toda la justicia sabía que usted era emisario del gobierno nacional y operaba día, tarde y noche. En el fuero federal todo el mundo decía quién era el que hacía esto"

Tal vez el máximo operador judicial del macrismo - en disputa por esa medalla con-,Esta decisión de Simón de no regresar al país para ajustarse a derecho sin siquiera haber sido indagado lo convierte en el primer funcionario del macrismo prófugo de la justicia. Cabe recordar que fue empleado de la YPF dey, además, legislador del Parlasur por Cambiemos.Rodríguez Simón viajó a Uruguay antes del 28 de marzo, cuando la jueza María Servini le prohibió la salida del país por ese mismo expediente. En declaraciones apor LN+, el imputado confirmó su decisión y avisó que pedirá refugio político en Uruguay.se justificó.Esta mañana, el presidentefue consultado en una entrevista con Radio 10 por la actitud de Juntos por el Cambio de no acompañar modificar el Ministerio Público Fiscal en el Congreso y disparó fuerte."¿Se darán cuenta de lo que hablan? Nosotros no tenemos Procurador porque ellos inventaron una causa a la Procuradora, la persiguieron, amenazaron a sus hijas, un periodista publicó el teléfono para que la gente la escrache... por eso no tenemos procurador: porque Juntos por el Cambio persiguió a la legítima procuradora", comenzó su respuesta.Y agregó: "Tiene que ver con la desesperación de sacar la causa del Correo de la Justicia Comercial para pasarla a la Ciudad, con la misma desesperación de alguien que dice que no puede defenderse en Argentina y pide asilo en Uruguay", comenzó su respuesta el mandatario.Y allí disparó contra "Pepín":, dijo Fernández sobre el hombre ahora prófugo en Punta del Este.En ese sentido, Alberto concluyó que "el que es un hombre de bien va y da explicaciones".