Alberto tras el cese de las exportaciones: "La tensión en los precios de la carne no se aguanta más"

👉 #MañanaSylvestre | 🗣🎙 "Tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el Mercado de Liniers, no es posible que se venda ahí carne de exportación porque tergiversan todos los precios".@alferdez a @gatosylvestre en @Radio10• 🎧 https://t.co/R0B1fCLV4F pic.twitter.com/o5HCCV0TTe — Radio 10 😷 (@Radio10) May 18, 2021

"En el medio hubo un boom que fue el ingreso de China como demandante de carne, hoy el 75 por ciento de lo que se exporta va a China; pero como el precio internacional subió tanto, esos precios empezaron a competir con los del mercado interno... eso genera una tensión en los precios que no se aguanta más: nosotros no podemos seguir viendo cómo la carne crece mes a mes sin ningún justificativo, porque el consumo de carne está cayendo", concluyó sobre el tema.

🔴 #AUDIO 📻 | "El tema de la carne se desmadró. El precio sube mes a mes sin justificativo. Tenemos que poner orden", @alferdez a @Gatosylvestre en #MañanaSylvestre 🎧 https://t.co/FFAzWOrmb6



📲 Descargá nuestra App para iOS y Android pic.twitter.com/bGLpLE4LjY — Radio 10 😷 (@Radio10) May 18, 2021

Alberto Fernández habló sobre la medida del Gobierno nacional de cancelar la exportación de carne por 30 días hasta que no se acomode el mercado interno y se encuentre un equilibro en los precios. El presidente dijo queEntrevistado por Gustavo Sylvestre en Radio 10, Fernández puntualizó que "se da cuenta que lo único que cambió es que se le dio total apertura al sector".En tal sentido señaló que en estos años uno se da cuenta que "no aumentaron la cantidad de toneladas, no aumentaron la cantidad de cabezas, que cada vez es menor el peso del novillo que se faena... l