El 70% de los bonaerenses respalda un mayor control del Gobierno sobre los precios

El 70% de los bonaerenses creen que el Gobierno nacional debe aplicar un control de precios más estricto sobre los productos básicos y el 80% apoya la idea de una suba general de los salarios.

Así lo indicó el último relevamiento de la consultora Analogías, del 14 de mayo. "Con relativa regularidad entre segmentos sociodemográficos hay una manifiesta demanda sobre mayores controles de precios y la necesidad del aumento de los salarios, de entre un 70% y 80% de los encuestados", repasó la publicació.Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó un incremento del 3,4% de la canasta básica total durante abril, lo que dejó un techo de ingresos de una familia de cuatro integrantes de $62.957,54 para no ser pobre y $26.677 para no ubicarse por debajo de la línea de indigencia.El relevamiento de poco más de un mes también evidenció el rechazo a la posibilidad de aplicar una suba en las tarifas de los servicios públicos, medida que desde el Ministerio de Economía ya confirmaron que será del 9% por única vez en el rubro de la energía eléctrica."Un 55% de los encuestados opinó que el aumento en las tarifas de servicios públicos debería ser de “Nada” o a lo sumo hasta el 10% este año. Otro 20% indicó que era tolerable entre un 10% y un 20%", amplió Analogías.Con la meta inflacionaria oficial del 29%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer cuatrimestre se ubicó en 17,6%, lo que sólo deja un margen de incremento de 1,4% promedio en los próximos 8 meses de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto 2021.Este lunes el Gobierno nacional anunció la suspensión de las exportaciones de la carna para "reordenar el mercado interno"."No podemos seguir viendo cómo la carne crece en los precios sin ningún justificativo. Lo más llamativo es que crece el precio de la carne y baja el consumo. No es que el precio sube porque la demanda crece. Hoy estamos consumiendo el nivel más bajo de carne. Y crecen los precios sin parar", enfatizó el presidente Alberto Fernández en diálogo con Radio 10.Otras de las iniciativas que desplegó la Casa Rosada es la extensión del programa Precios Máximos hasta el 8 de junio, aunque con la eliminación de 36 rubros.En tanto, el Ministerio de Desarrollo Productivo renovó el acuerdo con la cadena de producción y comercialización de la carne vacuna para ofrecer productos a precios accesibles, que sumará además más cortes, días de oferta, mayores volúmenes mensuales y nuevos puntos de venta bajo un esquema de actualización trimestral.Con un total de 11 opciones, ya se encuentran disponibles en starán disponibles en grandes cadenas de todo el país como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar.