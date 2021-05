Polémico: aseguran que "Pepín" le pidió permiso a Macri, Larreta y Carrió para profugarse a Uruguay

el ex empleado de la YPF PRO y ex legislador del Parlasur tenía intenciones de volver al país pero desde su entorno le advirtieron que no lo haga tras la asunción de Martín Soria como ministro de Justicia y ante el pedido de indagatoria por parte de la jueza María Romilda Servini de Cubría

Larreta habría dado el visto bueno para que se quede en el país oriental lo mismo que Elisa Carrió. Su abogado mantuvo conversaciones con el titular del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López, un leal a Carrió y especialista de los temas judiciales

Por el momento, el presidente de Uruguay señaló que la decisión de dar lugar al pedido de asilo requerida por el operador judicial de Cambiemos no es una medida discrecional que dependa de su función. "La decisión de conceder el asilo no es una medida “discrecional” que dispone el Presidente. Si cumple con determinados requisitos, [se le concede]; si no, no”, subrayó el mandatario en diálogo con el medio LaDiaria

La situación judicial del ex funcionario e integranate de la "mesa judicial M" de Juntos por el Cambio,, conocido como “Pepín”, es todavía un reflejo de espantos e indignación que deja sobre la superficie una vez más las intricadas y roscas judiciales y políticas del macrismo.Es que según un artículo publicado por Clarín, medio cercano a ese espacio político,La semana pasada se presentó ante la Comisión de Refugiados del Uruguay (CORE). De acuerdo al texto de Clarín, para determinar profugarse en Uruguay le pidió permiso y consultó a los referentes de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri, Elisa Carrió y hasta el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.En los tramites, escribió que no iba a volver al país “hasta que cese la persecución en su contra”., dijo en la carta presentada ante el CORE y en un contexto personal difícil dado que la jueza Servini ya habría accedido a los registros telefónicos en el marco de la causa por espionaje y que lo involucran como integrante de la denominada "mesa judicial".