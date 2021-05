Fake news: Bullrich difundió el cierre de un frigorífico y la empresa explicó que "no es definitivo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, difundió este miércoles una fake news al criticar la suspensión de exportación de carnes que puso en marcha el Gobierno nacional por 30 días.

Ministro Kulfas, aquí están las primeras consecuencias de las medidas tomadas. Está claro que así no funciona. Debe desistir de prácticas que ya fracasaron rotundamente. pic.twitter.com/Cv5Pw72MUQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 19, 2021

"Ministro Kulfas, aquí están las primeras consecuencias de las medidas tomadas. Está claro que así no funciona. Debe desistir de prácticas que ya fracasaron rotundamente", acusó la líder de Juntos por el Cambio al hacerse eco de la decisión adoptada por el frigorífi co de Santa Fe "Rafaela Alimentos".En la publicación que Bullrich viralizó se adjunta una imagen de una nota del portal Infobae donde advierten por la cierre de la empresa con planta en la localidad de Casilda: "Cierran un frigorífico en Santa Fe con 650 trabajadores por la suspensión de las exportaciones de carne".Sin embargo el presidente de compañía, Carlos Lagrutta confirmó que “no se trata de un cierre definitivo", sino que retomará en junio.“Este miércoles se faena lo que está en corrales y la hacienda que estaba comprada, pero después cortamos hasta que finalice el mes; sólo es un cierre transitorio”, explicó en diálogo con Ecos365 Aún sin haberse oficializado la normativa que anticipó el Ministerio de Desarrollo Productivo, Lagrutta consideró que "de confirmarse la medida, seguramente la planta opere a un ritmo mucho menor por no poder exportar, con lo cual es un hecho que se trabaje bajo lo que se conoce como garantía horaria”.La planta Rafaela Alimentos en Casilda cuenta con 500 operarios y una faena diaria de 600 animales. El 90% de la producción se exporta y entre los destinos más importantes pueden destacarse China y la Unión Europea.El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este martes que el Gobierno está dialogando con el sector productor de carne vacuno para definir una serie de medidas que ordenen el mercado y que permitan "garantizar cortes populares, como el asado y vacío, a un buen precio y que el resto se pueda comercializar y exportar"."El objetivo central es que Argentina exporte carne pero que garantice también el mercado interno a precios accesibles históricamente", detalló el funcionario en diálogo con Radio con Vos, quien además anticipó que la medida podría levantarse antes "si se cumplen con los objetivos planteado".