Macri destrozó a Mario Negri y ya eligió su preferido para liderar la boleta de JxC en Córdoba

El ex presidente Mauricio Macri volvió a la escena mediática en una entrevista exclusiva a un medio cordobés. En esta, el referente de Juntos por el Cambio tomó distancia del jefe del interbloque en la Cámara baja, Mario Negri, y mostró su preferencia con Gustavo Santos, ex ministro de Turismo y a quien el ex jefe de Estado imagina para liderar la lista de JxC en Córdoba.

¿Se muda a Córdoba? Es una pregunta que se hacen muchos. Lo cierto es que el respaldo a Santos significa también a minimización del capital política de Mario Negri. De hecho Macri dijo que en 2019 la alianza no presentó un candidato “con perfil para gobernar”, en referencia al diputado radical.

Semanas atrás – antes de irse a Miami pese a haber sido contacto estrecho de COVID – Macri visitó Córdoba en una jornada de rosca política y golf , aseguró Macri en la entrevista que dio desde las tierras serranas.El ex presidente también hizo alusión a. “Hay que hacer lo que es bueno para la gente, y en ese momento los cordobeses decidieron seguir con Schiaretti y yo decidió apoyarlo porque era lo mejor para los cordobeses”, sostuvo al tiempo que remarcó la necesidad de la “alternancia” en esa provincia., sostuvo Macri.