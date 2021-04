Macri en Córdoba: golf distendido, contacto estrecho y en sus filas gritan que el presidenciable 2023 es PRO sí o sí

La gira cordobesa de Mauricio Macri dejó mucha tela para cortar. Cuatro cuestiones se remarcan de esta dinámica. La primera es la posibilidad que da el fin del gobierno de Juan Schiaretti en 2023, que será la figura que articule a nivel nacional y provincial; la segunda es que la interna macrista cordobesa está casi saldada; y la última el hecho de que será el PRO quien encabece la lista para conquista la provincia

Cabe señalar que en las últimas horas, el legislador macrista Alberto Ambrosio – presente en la cena del miércoles – dio positivo de COVID. Por lo tanto, todos los macristas que cenaron deberán hacer cuarentena.

En diálogo con Política Argentina, el vicepresidente del PRO de Córdoba, Oscar Agost, dio alguno de los detalles de la cena con dirigentes locales., remarcó.Se trato de un encuentro donde charlaron sobre lo que viene diciendo Macri en su libro "Primer Tiempo". Preguntó además de la situación particular de Córdoba y cada uno de los que estuvieron ahí pudieron expresar sus inquietudes y sugerencias "Yo le hablé de pensar en 2023. Que no va a estar más Schiaretti y el PJ no tiene un claro continuador. Hay más de 200 municipios y comunas que renuevan intendentes y hay una oportunidad para avanzar de nuestro partido", detalló Agost.Según remarcó,También hizo referencia al estado de situación del PRO a nivel local y que si bien superaron la interna del 2019, "quedaron algunos cimbronazos"., dijo.Y agregó: "Tenemos que jugar para tratar de ganar la Gobernación y más municipios. Efectivamente seguimos con algunas heridas que tratamos de cerrar pero en Juntos por el Cambio podemos disentir en un montón de cosas, los radicales para un lado, los de Lilita por el otro, pero en realidad todos entendemos que adentro somos mucho más competitivos, entonces, en el PRO pasa algo parecido".Volviendo a la figura de Macri, enfatizó que" está demostrando que, habiendo dejado pasar un tiempo razonable después de dejar la presidencia, retomó el rol público y político que quiere tener". "Sin dudas es el personaje fundador de nuestro partido y sigue siendo un líder sin el cual no imaginamos el PRO ni Juntos por el Cambio", remarcó.Para Agost,disparó.Y añadió: "Lo que está claro es que la figura presidenciable va a venir del PRO". "Tenemos gente muy potente que puede dar muy buena batalla para ello. Macri ayudará a ordenar", sostuvo al hacer mención también sobre Patricia Bullrich.Por último, habló de la relación con la UCR. Consideró que ellos también ya pasaron su interna, "bastante más traumática que la nuestra pero más allá de ello hay un diálogo institucional muy grande". Insistió en que "es buena la relación porque entendemos que, aún con incomodidades, estamos en condiciones de llegar al poder real"., concluyó.