En medio de la puja por la suspensión de exportación de carnes, se paraliza el comercio de granos

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) junto con Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), llevan adelante este jueves una paralización de las actividades en reclamo para que sean incluidos en la campaña de vacunación contra el coronavirus como "grupo prioritario".

#URGENTE Mañana jueves paramos por 24 hs. en reclamo de ser incluidos en el Plan de Vacunación contra el #COVID19 como personal esencial que somos, expuestos en la primera línea de contagio pic.twitter.com/W7c1FzEzIq — FeMPINRA (@FeMPINRA) May 19, 2021

"Exigimos ética preventiva y atención médica en todos los puertos del país. En siete días perdimos a cuatro compañeros, lo que muestra un alto nivel de contagio dentro de diferentes actividades”, advirtieron en un comunicado dado a conocer este martes.El cese de actividades, que incluye a 19 gremios más del sector, se formalizó este miércoles por 48 horas, tras no poder alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo.“Somos esenciales, ningún sector dejó de trabajar ni un solo día, necesitamos que haya una consideración oficial de que el sector tiene que ser vacunado. No pedimos la vacuna ya mismo porque sabemos cuál es la situación, pero tiene que haber un horizonte, un plan como tuvo el personal de sanidad y los docentes”, apuntó el titular de Fempinra, Juan Carlos Schmid en diálogo con El Destape Radio.En tanto, la Mesa de Enlace inició este jueves el lockout por 9 días de comercialización de hacienda, como rechazo a la suspensión de exportación de carnes que oficializó el Gobierno nacional a través de la resolución 75 publicada en el Boletín Oficial."El cierre de exportaciones de carne por 30 días es un error y un paso atrás en todo sentido. Causará un daño irreparable a un sector produtivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional", consideró el presidente de la Sociedad Rural Argentina en redes sociales.El escenario tiene a agravarse aún más, tras la amenaza que lanzó el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto: "Desde la Mesa de Enlace no estamos promocionando un cese de comercialización granario. Solamente nos hemos concentrado en el perjuicio que nos causa la restricción. Solamente queremos corregir un error, porque impedir la exportación de carne no afecta el precio interno, porque tenemos una incidencia muy chica en el precio de la carne al mostrador. Nosotros tenemos la autonomía de cada una de nuestras entidades, pero dentro de la Mesa de Enlace nos ajustamos a la declaración de prensa", amplió.