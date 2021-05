Coronavirus: El Gobierno evalúa una cuarentena estricta de 9 días

El presidente Alberto Fernández evalúa aplicar una cuarentena total desde este viernes 21 de mayo y por 9 días como medida de urgencia ante el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus.

Fuentes oficiales dejaron trascender la estrategia sanitaria que sería anunciada por el mandatario desde Olivos, mientras este jueves el Ministerio de Salud informó 35.884 nuevos test positivos de Covid-19 y 435 muertes por la pandemia reportadas en las últimas 24 horas."Es el peor momento de la pandemia", coincidieron los mandatarios provinciales durante los zoom que encabezó Fernández en dos instancias: ayer con los gobernadores de la liga del norte y hoy, con la participación de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, de los distritos del centro y sur del país.El "botón rojo" que se volvería a aplicar a más de un año del arribo del Sars-Cov-2 impactaría sólo en aquellas personas que no sean consideradas trabajadores esenciales, sin embargo se reforzarán los controles en los permisos de circulación que avalen la condición."Tenemos que tener una cuarentena de 15 días, que sea cuarentena de verdad. Yo no tengo ninguna duda de que hay que volver a fase 1, que sea mucho más estricto", insistió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berní, en diálogo con FM La Patriada.El funcionario dio un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sistema sanitario: "Ya no tenemos más reservas. Si el sistema de salud no colapsó es porque se liberan todos los días casi 500 camas pero esas 500 camas son por pacientes que se mueren, no que se curan".El comunicado oficial tendría lugar en horas de la mañana, de tal forma que los operativos de control sanitario y de seguridad se desplegarán en todo la jornada, con especial énfasis en los distritos más golepados por la pandemia: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, entre otros.“Los números son muy preocupantes. Hoy tenemos 40 mil casos y puede estallar en pocos días”, alertó este jueves el infectólogo y asesor de la Casa Rosada, Tomás Orduna, en diálogo con Radio Con Vos.Las autoridades porteñas apuestan por una fase 1 de cuarentena total durante los fines de semana, con reducción de los horarios para el funcionamiento de comercios y sólo permitir el tránsito para los trabajadores esenciales, sin embargo la negociación continúa abierta sobre el mantenimiento de las clases preseciales."Hay que cerrar mínimo tres semanas. A mi entender todo lo que no sea esencial hay que cerrarlo. Las escuelas tienen que volver a la virtualidad”, insistió Orduna.