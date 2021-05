RapaNui: Del pedido de Cristina al pago del impuesto a las Grandes Fortunas

El dueño de la chocolatería RapaNui, Diego Fenoglio, confesó este viernes que desconocía que la vicepresidenta Cristina Fernández sea su clienta, reveló que la firma ya había sido elegida por otras figuras políticas y respaldo el pago del impuesto a las Grandes Fortunas.

"Rapanui":

Por la consulta de Cristina Kirchner durante la sesión del Senado pic.twitter.com/pf6fqhYNw4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 21, 2021

“No sabía que Cristina era clienta", señaló el empresario en diálogo con Radio con Vos.Luego de la viralización del blooper que protagonizó la exmandataria, Fenoglio repasó los acercamiento de la firma con otras personalidades de la política local."A mis 12 años mi papá me mandó a llevarle una caja de chocolates a Frondizi asi que no es mi primera experiencia con presidentes”, amplió.El interrogante "¿A qué hora cierra RapaNui?" que esbozó la titular de la Cámara del Senado copó las redes sociales y despertó reacciones diversas.“Hoy a la mañana tenía una catarata de mensajes que me comentaban que la Vicepresidenta pedía por Rapa Nui.Se ve que la Vicepresidenta tiene buen paladar porque nuestros productos son de la mejor calidad”, agregó el empresario del chocolate.En otra tramo de la entrevista, Fenoglio respaldó el Impuesto a las Grandes Fortunas; normativa que fue impulsada por el Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus y que alcanzó a los patrimonios superiores a $200 millones."A nosotros nos tocó pagar el impuesto a las grandes fortunas. Nosotros lo pagamos porque los impuestos se pagan”, apuntó.