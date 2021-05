Coronavirus: Kicillof anunció nuevas medidas de asistencia y llamó a "no joder con la pandemia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este viernes la adhesión a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, con una nueva etapa de confinamiento en 126 municipios del territorio bonaerense.

“Estamos en el peor momento de la pandemia, por eso la Provincia de Buenos Aires respeta y cumple las leyes", remarcó el mandatario provincial al inciar la conferencia de prensa desde la ciudad de La Plata.Kicillof detalló que en los próximos 9 días en los que riga el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anticipó el presidente Alberto Fernández, se suspenderá el sistema de clasificación de fases y se avanzará hacia una unificación del escenario epidemiológico general, con el impacto de las restricciones en 126 municipios."Estamos aplicando la misma batería de medidas que en todo el planeta: a más contagios, más medidas", insistió.En esta línea, el mandatario bonaerense "celebró" la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de dar marcha atrás y acoplarse a la suspensión de las clases presenciales, a lo que tildó como "la primera autocrítica del macrismo desde que dejó el poder"."Nosotros estamos en campaña sanitaria, de cuidado y de vacunación. No campaña electoral Nos guiamos por estudios científicos, no por encuestas", apuntó.Sobre las vacunas, Kicillof cruzó a quienes acusaron a la Casa Rosada de no disponer de los fármacos para contrarrestar la pandemia."De 200 países, Argentina está en el número 21 en cantidad de vacunas conseguidas. Por eso llamamos a tener responsabilidad y a no joder con la pandemia".Además, respaldó la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) de disponer de 50.000 millones de dólares extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria, aunque advirtió que esa suma "es menos" de lo que asignó la entidad financiera en 2018 a la "campaña electoral de Mauricio Macri".“Lo que piensa el FMI usar para que toda el planeta dé una respuesta mejor a la pandemia es menos de lo que el mismo Fondo le prestó a Macri para que se patinara en su campaña electoral", señaló el gobernador.● Baradero● Benito Juárez● Arenales● Monte Hermoso● Pila● Rojas● Salliqueló● Tordillo● San Cayetano▸ No se aplicarán retenciones de Ingresos Brutos (IIBB) a bares, resto, cines, teatros, jardines maternales desde julio a septiembre.▸ Se relanza un plan de pagos para regularizar deudas impositivas.▸ Se suspenden los embargos judiciales de junio a agosto.▸ Nueva ampliación del Programa Preservar Trabajo, se elimina la incompatibilidad con el ATP.