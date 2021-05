El pedido de detención de "Pepín" Rodríguez Simón ya tiene fecha de definición

El exasesor de Mauricio Macri y hombre clave de la Mesa judicial de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, protagonizó este viernes la audencia ante la Justicia de Uruguay que definirá la solicitud de detención que elevó la jueza federal María Romilda Servini.

La instancia judicial, que tuvo lugar en en los tribunales de Montevideo, fue encabezada por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Marcelo Malvar, quien convocó para este sábado a las 14.30 la lectura de la sentencia, informó la agencia Télam.Rodríguez Simón se presentó acompañado por los abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey, mientras que en la audiencia también estuvo representado el ministerio público fiscal e Interpol.“Pepín” se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre pasado y esta semana anunció públicamente que no volverá a la Argentina, ni siquiera para asistir a la indagatoria a la que fue convocado para el 17 de junio, en el marco de la causa en la que está imputado por supuestas presiones en contra del Grupo Indalo y sus accionistas, al advertir que se considera "un perseguido político"."Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, argumentó el exasesor de Macri en una carta dada a conocer este martes.Sus declaraciones públicas y la presentación de un escrito de una carilla ante el juzgado de Servini, en el que confirmó que se encuentra en el país vecino tramitando un pedido para ser tenido como refugiado, generaron que la magistrada lo considerara en “rebeldía” y ordenara su “inmediata captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria”.Fue la misma resolución que la defensa de Rodríguez Simón presentó como argumento para la segunda acción de habeas corpus y asegurar que "ahora sí hay elementos que permiten acreditar su libertad corre el riesgo de ser interrumpida por una arbitraria orden de detención".Su primer intento fracasó el pasado 7 de mayo cuando el juez Malvar, firmó una sentencia que disponía desestimar “de plano la demanda de habeas corpus” tras considerar que “la presentación de esta acción fue apresurada, y en tal sentido extemporánea no por tardía sino por temprana, pretendiendo convertir al proceso de habeas corpus en una suerte de jactancia que no conviene con su naturaleza”.Para que prosperara esta nueva solicitud, Rodríguez Simón debería poder demostrar que está siendo perseguido, que existe una orden de detención arbitraria en su contra y que en la Argentina "no funcionan correctamente las instituciones"; algo que, según indicaron fuentes de la justicia uruguaya, “no parece advertirse en la presentación realizada”.En paralelo a la acción de habeas corpus, “Pepín” se encuentra tramitando en Uruguay un pedido de asilo como refugiado político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.“Pepín” está imputado en la causa que tiene como fiscal a Guillermo Marijuan, en la que se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la resolución.