'Pepín' dice que fue un cuatro de copas y apuntó contra Marijuan tras el pedido de extradición: Los extorsionadores no tienen ideología

El ex asesor del ex presidente Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón brindó una entrevista con Jorge Fontevecchia donde dijo que es un perseguido por la Justicia. Desde su reclusión, el prófugo operador judicial del macrismo insistió en su pedido de asilo político, él y cuestionó a la Justicia . Sostuvo además que "el fiscal Guillermo Marijuan está vinculado con Carlos Beraldi, el abogado de Cristina.El cerebro judicial de Macri dijo que fue “un cuatro de copas” y criticó duramente a la Justicia argentina, acusándola de "corrupta y extorsionadora".Tras el pedido de extradición del fiscal Marijuan, Rodríguez Simón sostuvo que éste que es quien impulsó justamente su pedido de extradición desde el Juzgado de María Servini, "está muy vinculado con Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner"."Los extorsionadores no tienen ideología", enfatizó el recluido en Uruguay al apuntar contra el sobreseimiento de la vicepresidenta en las insólitas causas de Dólar Futuro. "Fue lógico que a Cristina la sobreseyeran. No sé en qué está el tema de la causa de Irán. Si no había intereses oscuros o se demostraba algún delito antes”, expresó.