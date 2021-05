Pronostican que Macri será llamado a indagatoria pronto y que Pepín tendrá "una prisión preventiva importante"

Mientras se complica la situación judicial de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón luego de fugarse a Uruguay y avanza el pedido de extradición, el abogado Carlos Beraldi interpretó que si se produce esa determinación y quien integrara la mesa judicial del expresidente Mauricio Macri debe volver a la Argentina, podría dictársele "una importante prisión preventiva"."Pepín ya manifestó su voluntad de profugarse. Si avanza la extradición, cuando venga entiendo que tendrá una prisión preventiva que se mantenga durante un tiempo importante", afirmó quien es uno de los letrados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diálogo con El Destape Radio.La situación es la siguiente: la justicia uruguaya recibió este martes la orden de detención y extradición de los tribunales argentinos contra el parlamentario del Mercosur y operador judicial del macrismo, debido a que está acusado de participar de supuestas maniobras de hostigamiento y asfixia financiera del gobierno de Macri en contra del Grupo Indalo y sus accionistas, y, ante un simple llamado a indagatoria, se fugó de la Argentina.El pedido de extradición llegó a la justicia uruguaya luego de que el lunes pasado la Cancillería remitiera al gobierno de ese país el exhorto que solicita la detención y extradición de Rodríguez Simón, dispuesto por la jueza federal María Servini para poder tomarle la indagatoria y que "Pepín" se ponga a derecho y haga uso de su derecho a defensa.El pedido de detención que recibió la justicia uruguaya de parte de su par de Argentina tramita en paralelo a la orden de captura internacional emitida por la jueza Servini que aún no fue aprobada por Interpol (en caso de hacerlo, debería lanzar una alerta roja para que se detenga al imputado en cualquier parte del mundo).Rodríguez Simón había comunicado el miércoles pasado el inicio de un trámite para solicitar que Uruguay lo acogiera en carácter de refugiado por razones políticas, pero la jueza Servini entendió ese movimiento como un intento de evadirse de la justicia.En ese contexto, Beraldi puntualizó que, "antes de este insólito pedido de refugio, no había ningún indicio de que 'Pepín' fuera detenido", ya que hasta ese momento la jueza sólo "había dispuesto una prohibición de salida del país"."Estaba justificada la prohibición de salida del país de 'Pepín' Rodríguez Simón que pedimos y dio la jueza Servini", dijo el letrado y consideró que la magistrada "fue muy garantista, ya que le dio una prohibición de salida del país a 'Pepín', que ya estaba afuera".Del mismo modo, Beraldi opinó que "no es cierto que hay persecución política" a "Pepín" sino que "hay pruebas contundentes, hay un entrecruzamiento de llamadas que es muy evidente".Consultado acerca de las declaraciones de ayer del expresidente Mauricio Macri, que nuevamente salió a defender a Rodríguez Simón, Beraldi explicó que "sale a defender a 'Pepín' en una acción que es de autodefensa, ya que era el brazo ejecutor", pero que "el responsable de la persecución es Macri".En esa línea, lanzó un contundente augurio que debe preocupar al líder PRO: dijo que no cree "que demore mucho la llamada a indagatoria de Macri y va a tener que ejercer su acto de defensa"."(Es) grotesco lo que hacen Macri y 'Pepín' en esta causa", disparó Beraldi, y destacó que "si se hubiese aplicado la llamada 'doctrina Irurzun', ya estarían todos presos". No obstante, se distanció de esa idea. "Pero no es lo que queremos nosotros como querellantes", dijo, porque "no queremos que sufran la violación a sus derechos, como le pasó a Cristóbal López".Sobre la causa contra la Vicepresidenta por el Memorándum con Irán, remarcó que, "a partir de las visitas de los jueces (Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos (ambos miembros de la Cámara de Casación Penal) a Olivos durante la gestión de Macri, pedimos la nulidad de todo lo actuado en la causa". Y concluyó: "No hubo una investigación de jueces independiente en la causa Memorándum".