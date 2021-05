AFIP embargará a quienes no paguen el aporte solidario

Luego de que algunas semanas atrás estuvieran en el centro de la escena diversos personajes de la farándula, futbolistas y empresarios que presentaron recursos de amparo para eludir el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hizo algunos ajustes y apuntará a alcanzar a todo aquel que se niegue a pagarlo.

En este sentido AFIP sacó una resolución que fue publicada hoy en el, que le otorga habilitación para pedir aportes solidarios a empresas que están amparadas por otra resolución del mismo organismo que suspende las ejecuciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Si bien aclararon que, en el caso de que estén alcanzados por el impuesto a la riqueza y no hubiesen cumplido con su obligación, se podrán solicitar medidas cautelares como embargos bancarios o inhibición de bienes.La posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre aquellos alcanzados por ely no cumplieron con sus obligaciones, quedó plasmada en la resolución general 4996/2021 plasmada en el Boletín Oficial.El organismo dispusoEs así que entonces aquellos contribuyentes que adeuden el aporte podrán regularizar su situación a través de dos planes de pagos:. Y los contribuyentes que opten por esa vía podrán cancelar los montos adeudados en planes de hasta tres cuotas: Un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 35%.Desde el organismo informaron que la mayoría de los casos son personas que no completaron sus declaraciones juradas y tampoco realizaron los pagos correspondientes aunque también existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación.