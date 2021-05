Nuevo revés para Macri: por irregularidades, reabren la causa por los 93 jardines de infantes no construidos

El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles la reapertura de la causa por irregularidades en la construcción de 93 jardines de infantes durante el gobierno de Mauricio Macri, obras que no concluyeron a pesar de haberse pagado 62 millones de dólares.

El magistrado dio lugar a la presentación impulsada por lay del pedido realizado por elen base a una presentación deln sobre las sospechas de desembolso, detalló el portal Ámbito.com.Según el informe de la cartera educativa,, 18 obras fracasaron en la licitación, 26 estaban en ejecución, 111 fueron rescindidas y 30 suspendidas.del doble del valor de mercado, ya que muchas de las obras habrían sido abandonadas y pese a ello no se habrían hecho gestiones para recuperar el dinero."Deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las licitaciones públicas internacionales", instó el fiscal González. La denuncia original fue realizada por Margarita Stolbizer en 2018 , desde la, quien advirtó que, para las que se habían establecido plazos de realización de 150 a 180 días. Sin embargo el caso fue archivado por falta de pruebas.Las irregularidades se habrían dado en la licitación y contratación, durante la, y durante la de. En tanto, el Estado no reclamó a la UTE que no cumplía, ni impuso multas y cuando las empresas se presentaron en concurso de acreedores no se presentó a verificar los créditos.