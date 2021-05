31.05.2021 / Frente de Todos

Alberto contó que Macri quería enseñarle sobre el FMI: "Yo pensaba, ¿este hombre será consciente del daño que le causó a la Argentina?"

El Presidente hizo mención a los dichos de Mauricio Macri durante el fin de semana y reveló que también le había aconsejado "un descanso cada dos semanas". "Cuando uno es Presidente, lo que no tiene es horario. Sé que empieza mi día a las 7.30 y nunca sé cuándo termina pero no me quejo", expresó.