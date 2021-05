Elecciones 2021: Así será el protocolo de votación

La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, anticipó este lunes cómo será el protocolo de votación para llevar adelante las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los comicios generales a raíz de la pandemia de Covid.

"Venimos trabajando en la parte sanitaria desde el año pasado con la Comisión Nacional Electoral, elaborando una serie de medidas, teniendo en cuenta cómo iba avanzando la situación sanitaria, y tenemos ya un sistema de implementación para la jornada electoral con medidas ya conocidas por todos, como el distanciamiento social, el lavado de manos, la sanitización del lugar, con las filas afueras de los establecimientos", detalló la funcionaria en diálogo con CNN Radio Argentina.Con una nueva fecha en el calendario electoral para ambas instancias, García Blanco adelantó que durante toda la jornada aparte de las autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad, habrá también "un facilitador sanitario en cada establecimiento, a fin de dar cumplimiento" a las disposiciones para evitar contagios con motivo de la pandemia."El facilitador sanitario controlará el uso de barbijo, que cuando los votantes lleguen a la mesa de votación se saniticen las manos y que el DNI sea exhibido pero no se entregue en mano, al igual que con la extracción del sobre a utilizar en el cuarto oscuro", explicó.Además,los votantes deberán llevar "su propia lapicera para firmar y si te tienen que darles una en la mesa ver que esté sanitizada", detalló la funcionaria.● Sobre el ingreso y la salida de las escuelas que funcionan como centros de votación, García Blanco, anticipó:● Se organizará un circuito para evitar el entrecruzamiento de electores, aunque se comparta la misma puerta de acceso.● Se habilitarán más lugares para la votación, lo que permitirá reducir la cantidad de mesas en cada uno.● Podrá haber hasta ocho mesas por cada establecimiento, cada una va a tener el mismo número de electores por padrónEl protocolo que se aplicará tanto en las PASO como en las generales incluirá, también, una franja horaria en la que los mayores de 60 tendrán prioridad para votar."Entre las 8:30 a 10:30 se les dará prioridad a los mayores de 60 años, lo que significa que si tenés menos de esa edad y estás en la fila los vas a tener que dejar pasar", explicó la funcionaria."Si los mayores de 60 van (a votar) fuera de ese horario tendrán que esperar su turno en la fila", continuó.En cuanto al horario de sufragio, se mantendrá la franja tradicional de todos los años, de 8 a 18, "por cuestiones logísticas"."No se implementó alguna modificación porque (en el caso de extender el horario para votar) se iban a alargar muchísimo las horas dentro del establecimiento, entre el escrutinio provisorio, la transmisión del telegrama, el recuento", fundamentó.No habrá mesas de votación, como en otras oportunidades, en los pasillos. Además, durante la jornada electoral "no se tomará la temperatura porque no se puede decir 'si usted tiene temperatura no entre a votar'", incluso en pandemia.Sobre ese punto, la funcionaria apeló a la "responsabilidad ciudadana" y pidió que "si alguien tiene temperatura o síntoma de Covid se quede en su casa y no vaya al centro de votación" aunque al mismo tiempo reconoció que "por tener fiebre yo no puedo impedirle a alguien votar"."Si además esa fiebre no es por tener Covid la situación se agrava, porque le estaría quitando un derecho que tiene en el ejercicio de la democracia", argumentó.Dado que la votación es obligatoria, si un elector se siente mal o está afiebrado, García Blanco subrayó que "no debe ir a votar, se queda en su casa" y al día siguiente "justificará la ausencia ingresando a la página de Internet de las elecciones"."Si es por salud, ingresará un certificado, y si es por Covid, ingresará el mail que le mandan diciendo que está cursando la enfermedad", apuntó.