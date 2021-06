Memorándum: el fiscal a cargo de la causa pidió informes sobre las visitas de Hornos y Borinski a Macri

En un dictamen entregado al Tribunal Oral Federal 8, el fiscal Marcelo Colombo solicitó doce medidas de prueba antes de emitir opinión sobre los planteos de la defensa de la Vicepresidenta, que reclama la nulidad de la causa y no realizar el juicio oral, según el texto al que tuvo acceso Télam.Colombo pidió que "se haga lugar a la prueba testimonial solicitada en el escrito del Dr. Beraldi (abogado de la expresidenta) así como también aLa Vicepresidenta está procesada en el caso junto a exfuncionarios de su gobierno y otros acusados y pidió la nulidad de todo lo actuado desde que la Cámara Federal de Casación reabrió la causa que había sido cerrada por inexistencia de delito.El fallo que resolvió la reapertura de la denuncia hecha por el fallecido fiscal Alberto NIsman fue firmado por Hornos y Borinsky. Ambos magistrados del máximo tribunal penal federal del país quedaron cuestionados por visitas realizadas al entonces presidente Mauricio Macri en períodos que coincidieron con la toma de esta decisión.También, Colombo pidió que "se requiera a la Casa Militar de la Nación informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante los años 2015 y 2016".agregó.El fiscal dejó "constancia" de que "la información solicitada es información pública amparada por los principios de transparencia y máxima divulgación definidos por el artículo primero de la 27.275".También pidió que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación aporte al TribunalColombo requirió además copias certificadas de las decisiones tomadas en las causas que investigan espionaje ilegal en el macrismo y reclamó "certificar" si se secuestró en poder del exsecretario de Macri, Darío Nieto, "un celular que contuviera algún archivo en el que se anotara “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativa y penal”, dejando constancia de la hora, día, mes y año de tal registro"."Resulta de especial interés para esta parte conocer si allí prestó declaración testimonial la Señora Jueza de la Cámara Nacional de Casación Federal, Dra. Ana Figueroa, y si han sido agregadas a tales actuaciones la totalidad de las visitas recibidas por el ex Presidente de la Nación en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos, en su período de mandato presidencial", agregó.Colombo sostuvo que "hay necesidad de incorporar a esta incidencia información adicional y relevante que me permita tener un cuadro de situación más completo para estar en condiciones de emitir una opinión fundada sobre los planteos realizados"."La entidad de los hechos investigados, su trascendencia, el impacto y consecuencia que las resoluciones impugnadas tuvieron en el destino de este proceso (determinaron su reapertura), sostuvo.Las defensas de Cristina Kirchner y otro de los acusados, Andrés Larroque, reclamaron la nulidad de lo hecho en la causa y advirtieron que la intervención de Hornos y Borinsky "en resoluciones trascendentales para este proceso, fue efectuada en violación a la garantía de imparcialidad y juez natural".Ambos jueces fueron recusados en diferentes ocasiones durante el trámite de la causa, pero ellos mismos rechazaron apartarse del caso. A esto se sumaron las visitas reveladas a Macri por parte de dos de los jueces de Casación que decidieron la reapertura de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán.