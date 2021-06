Cafiero pidió a gobernadores de provincias en situación sanitaria delicada que marquen el ejemplo

En el marco de la gestión de la segunda ola de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "las autoridades de los lugares con alarma epidemiológica deberían marcar el ejemplo" y cumplir con las medidas de cuidado dictadas por el Gobierno nacional para frenar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, y pidió a la oposición que "no haga campaña con la pandemia".

En referencia a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, Cafiero lamentó que "le trajo a la Argentina dolores de cabeza que antes no tenia" y enumeró entre sus efectos "el endeudamiento, la caída del empleo y el aumento de la pobreza", problemas que tuvo que "afrontar" el actual Gobierno nacional desde que asumió y, aún peor, en un marco de pandemia que ya lleva casi un año y medio.

remarcó Cafiero en diálogo con los canales América y Crónica TV.Adelantó que el Gobierno nacional no piensa "por ahora" en aplicar "medidas adicionales" de restricción para mitigar los contagios, al remarcar que lo que se promueve es que "se apliquen" las normas que están vigentes a través del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)., advirtió, e indicó que se trata de las "medidas establecidas en el anterior DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), que son las mismas que están en el proyecto de ley debatiendo en el Congreso y que establece parámetros objetivos que arroja diferentes actividades que no se pueden realizar", completó el ministro coordinador.Pero alertó que "hay jurisdicciones que no llevan adelante esas medidas y tiene los casos más altos", y puso como ejemplo a CABA, "donde hay casos muy altos y opta por judicialización sanitaria, y ese "no es el camino" agregó y pidió que con pandemia "no se haga política".Respecto a las recientes declaraciones del expresidente, Cafiero dijo que cuando Macri gobernaba "era comentarista de la realidad hasta las 7 de la tarde y después se iba a ver series" y "en ningún momento tomaba la decisión política de solucionar los problemas que su Gobierno generaba".resumió.