Ciudad de Buenos Aires: Hay 2.500 personas en situación de calle

El gobierno porteño en la última recorrida realizada a fines de realizar un relevamiento donde contabilizar el número de personas en situación de calle halló un total de 1.000 personas viviendo literalmente en las veredas o debajo de los puentes. La cifra es casi idéntica a la registrada en 2019 (1.147), empero la diferencia se dio en que las personas que quedaron en situación de calle durante la pandemia en lugar de terminar subsistiendo en intemperie demandaron ayuda a los paradores.

Así entre 2019 y 2021,La cifra sigue siendo significativamente menor a lasen situación de calle que habían contabilizado en 2019 las organizaciones sociales que se dedican a dar asistencia a los sin techo. La diferencia central radica en que las ONG desarrollan el relevamiento durante cuatro noches consecutivas mientras que la Ciudad lo hace un solo día, lo que da un número radicalmente distinto entre ambos estudios, además de no poder discriminar las diferencias entre ambos para confluir en un único censo. Por esa cuestión metodológica es que este año otra vez el censo de la Ciudad no contó con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil como se pensaba. Para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta,El informe final del censo estará en los próximos días, y allí se revelarán las condiciones sociales, económicas y laborales de las personas que viven en situación de calle y cómo impactó la pandemia de coronavirus en volcarlos a la exclusión absoluta en un contexto donde la pobreza trepó al 42% a fines de 2020, 6,5 puntos más que en diciembre de 2019.Por otro lado, si el ocular reposa en los porteños que solicitaron asistencia alcon el subsidio habitacional, el panorama es igual de dramático: mientras a fines de 2019 unas 10.615 personas recibían la ayuda económica, este año lo hacen alrededor de 19.600, es decir, prácticamente el doble.En 2019 el monto del subsidio era de 5.000 pesos para solteros y 8.500 para familias, y en mayo aumentó después de casi 2 años congelado: hoy pasó a ser de $8.000 y $13.000, un monto superior pero que de todas formas resulta insuficiente frente a la inflación y en medio de un brutal encarecimiento de los alquileres, donde en la Ciudad en el último año - mayo 2021 vs mayo 2020- aumentaron en promedio un 71%, según un relevamiento de ZonaProp. El alquiler de una habitación ronda los 17.000 pesos actuales en un hotel de la Ciudad para una familia de 4 integrantes.El subsidio es una herramienta de ayuda para desocupados que perdieron todo tipo de capacidad de ingresos para pagar un alquiler de un departamento y deben recurrir a una habitación para vivir, muchas veces, la familia entera.En este contexto, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, lanzó este martes el Operativo Frío para reforzar la capacidad de respuesta con el objetivo de proteger a las personas que se encuentran en situación de calle frente a las bajas temperaturas. Estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. “El operativo frío es una respuesta en la emergencia para las personas que se encuentran en la calle con temperaturas de frío extremo; una persona que se encuentra en esta situación está inmersa en una de las situaciones más frágiles y vulnerables que se pueda imaginar, y por eso es tan relevante poder acompañarla”, sostuvo Migliore.Por su parte, Daniel Arroyo, manifestó: “Sabemos que pobreza con frío es un escenario muy complicado, y desde los Estados tenemos que estar presentes y acompañar con acciones concretas a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, especialmente a quienes están en situaciones de calle. El lanzamiento de este operativo muestra que la Argentina tiene una gran red social, que trabaja en el territorio con una enorme solidaridad.”