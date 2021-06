Randazzo sobre el aumento de legisladores: ¿Perdieron el sentido común o el corazón?

Desde Twitter, el ex ministro del Interior y Transporte de la Nación se mostró crítico de la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Baja, Sergio Massa, de descongelar los sueldos percibidos por los empleados del Congreso. Hasta que desde el propio Juntos por el Cambio estuvieron de acuerdo.

, dijo el ex funcionario nacional y ex candidato a Senador por Cumplir.“Con más de un 70% de pobreza infantil en el conurbano, comercios y pymes que cierran y millones de trabajadores que no llegan a fin de mes y ahora pagarán retroactivos. Con esa realidad, la política se aumentó un 40% sus sueldos. ¿Perdieron el sentido común o el corazón?”, dijo Randazzo a través de la cuenta del pajarito.Desde el radicalismo se manifestaron en contra de estas críticas, tal como las establecidas por Patricia Bullrich. En diálogo con Política Argentina, el radical Miguel Bazze había explicado que en junio de 2019 se congelaron los aumentos de sueldos de los legisladores de la Nación, que tenían los mismos aumentos que el personal del Congreso. Los aumentos que tuvieron los empleados no afectaron las dietas de los legisladores. Es decir, desde hace dos años teníamos los salarios congelados., destacó el legislador de la UCR.