En la presentación de la Ley de Educación Ambiental, Alberto instó a "entender el desarrollo de otro modo"

El presidente Alberto Fernández, instó este lunes a "entender el desarrollo de otro modo" en el marco de la presentación de la Ley de Educación Ambiental Integral, y destacó a la normativa como "un paso importante" hacia ese objetivo.

"El problema ambiental pareciera una demanda del futuro, pero es un problema del presente al que debemos construir ya. Eso supone un cambio de paradigma y entender el desarrollo de otro modo", apuntó el mandatario desde la Quinta de Olivos.El texto que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en too el país, fue presentado por Fernández junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta.El Congreso había sancionado la legislación el 31 de mayo, en la que se estableció el impulso de una política pública “permanente, transversal e integral”.“Nadie le hizo más daño al mundo que los seres humanos, y llegó la hora de que esto cambie. No se puede seguir viviendo con la lógica del presente. Esta ley que estamos promulgando hoy es muy importante porque estamos generando conciencia en las nuevas generaciones, desde pequeños, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente", amplió el mandatario.En este sentido, Fernández reiteró el llamado a "entender que es mejor vivir en un mundo donde comer, tomar agua o respirar no se convierta en un riesgo. Hoy estamos dando un paso muy importante”.La ley aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).Así establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrán la facultad de implementar la ENEAI y las EJEAI en el ámbito de la educación no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación. En tanto el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Educación (CFE), podrán aplicar la ENEAI y las EJEAI en los ámbitos de la educación formal, no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación.