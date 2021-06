Para Parrilli, a Duhalde "cada tanto se le salen los patitos de la fila"

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, condenó este lunes las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, al asegurar que sintió "lástima" y que "cada tanto se le salen los patitos de la fila y dice cosas que no corresponden".

"Duhalde ya había dicho algo así. Parece que cada tanto se le salen los patitos de la fila y dice cosas que no corresponden. Me parece lamentable. Me da lastima que un hombre que fue presidente diga eso. Debería aclararlo a qué se refiere", apuntó el legislador nacional en diálogo con AM 990.El exmandatario quedó en el ojo de la polémica al advertir que va “a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir” en el poder, porque, según consideró, “no tiene capacidad” para administrar el país.“Nosotros entendemos a la sociedad argentina, que tampoco es de extrema izquierda o de extrema derecha. Entonces, yo voy a insistir, por lo menos, por este mes. Después, por supuesto, voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para hacerlo”, anticipó el líder del PJ.Parrlli señaló que Duhalde "tiene el derecho a seguir la idea que quiera",para "apoyar" al oficialismo o al exmandatario Mauricio Macri "como lo hizo", pero insistió que "debería dar explicaciones"."Él tiene derecho a apoyarnos o no,apoyar a Macri como lo hizo, pero la verdad es que debería dar explicaciones, en primer lugar a los periodistas, y en segundo lugar a toda la sociedad, qué es a lo que se refiere cuando dice esas cosas", amplió.