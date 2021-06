"Wado" de Pedro acusó a Macri y Bullrich de "complicar y demorar la llegada de vacunas al país"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro acusó este martes al expresidente Mauricio Macri y a la titular del PRO, Patricia Bullrich, de "complicar y demorar la llegada de vacunas" contra el Covid al país.

El objetivo de @mauriciomacri y de @PatoBullrich es obstaculizar la llegada de vacunas para la Argentina. Es triste que trabajen abiertamente en contra de la esperanza y de la vida de los argentinos y las argentinas, que queremos superar la pandemia. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 8, 2021

"No hay vacuna que les venga bien, no hay contrato que les venga bien, no hay laboratorio que les venga bien. Su meta es complicar y demorar la llegada de vacunas al país. Nuestra prioridad es cuidar la salud y la vida de las y los argentinos. Vacunas, vacunas y más vacunas", destacó el funcionario nacional en redes sociales.Luego de la primera jornada de exposiciones que protagonizaron los representantes de los laboratorios que sellaron o mantienen negociaciones con el Gobierno para la compra de los fármacos contra el Sars-Cov-2, de Pedro repasó las múltiples denuncias que se libraron desde el frente opositor."Llegaron a denunciar penalmente a Alberto Fernández por "envenenamiento" a partir de la negociación para adquirir la Sputnik V. Hoy está demostrado que es una de las vacunas más eficaces del mundo", fustigó el titular de la cartera nacional.En este sentido también rechazó los cuestionamientos que recibió la Casa Rosada por los acuerdos con AstraZeneca y las múltiples denuncias de corrupción en relación a las vacunas de Pfizer, posura que fue desmentida por la propia firma y el Fondo Covax."Cuestionaron también la adquisición de vacunas AstraZeneca y la judicializaron, resintiendo también la negociación con el laboratorio para adquirir millones de dosis. Lo único que consiguieron fue complicar más la llegada de las vacunas al país. Dijeron que el Gobierno había rechazado la entrega de vacunas Pfizer como parte de la distribución de dosis del sistema COVAX. Motivaron que el director del fondo COVAX también lo desmintiera mediante una carta a la ministra Carla Vizzotti", sentenció.